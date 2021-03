Arnhemse evangelist strijdt tegen naaktheid in kinderprogramma; tienduizenden handtekeningen voor petitie

De Arnhemse evangelist Daniël van Deutekom (25) is een petitie gestart tegen het uitzenden van het NTR-programma ‘Gewoon. Bloot.’, waarin basisschoolkinderen de kans krijgen om vragen te stellen aan naakte personen. De petitie is inmiddels tienduizenden keren ondertekend. Van Deutekom was in Kampen betrokken bij de op het laatste moment afgeblazen gebedsbijeenkomst ‘Laat Ons Aanbidden’.

In het programma ‘Gewoon. Bloot.’, bedoeld voor kinderen tussen de 9 en de 12 jaar, presenteert een vijftal volwassenen zich naakt aan een groep kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. De kinderen mogen de volwassen vervolgens vragen stellen. Of de naakte deelnemers zich weleens onzeker voelen over een bepaald lichaamsdeel, bijvoorbeeld.

Bij iedere aflevering staat één onderwerp centraal. Zo wordt er de ene aflevering gesproken over borsten en de andere aflevering over de verandering van het lichaam tijdens de puberteit. Het programma is vanaf 21 maart te zien op de publieke omroep.

Volgens de makers van het programma, dat is gebaseerd op een Deense televisieshow, heeft het programma een educatief doel. ‘Gewoon. Bloot.’ zou kinderen een realistischer beeld van het menselijk lichaam moeten geven, en daarmee een positiever zelfbeeld. Dat zouden kinderen, mede door alle perfecte plaatjes op sociale media, namelijk steeds minder hebben.

Felle kritiek

En ook de politiek laat zich niet onberoerd. Zo spraken FvD-leider Thierry Baudet en DENK-politicus Tunahan Kuzu zich al uit tegen het programma. De SGP heeft inmiddels Kamervragen ingediend.



Maar de luidste roep om het programma te verbieden komt waarschijnlijk uit Arnhem.



Evangelist Daniël van Deutekom (25) is stellig tegenstander van het kinderprogramma. ,,Ik geloof dat kinderen op deze manier geconditioneerd worden dat het normaal is wanneer volwassenen voor hun ogen uit de kleren gaan.”

Vrees voor averechts effect

Quote De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens Daniël van Deutekom, Evangelist Hoewel Van Deutekom de intentie van het programma begrijpt, vreest hij dat het tonen van naakte volwassenen aan kinderen juist averechts zal werken. ,,Natuurlijk moeten we iets als bodyshaming tegengaan en natuurlijk is het een probleem dat kinderen door sociale media een vertekent beeld van het menselijk lichaam krijgen. Maar dit is niet de oplossing. Integendeel. Wanneer kinderen wennen aan naakte volwassenen, werkt dat naïviteit rondom seksueel misbruik in de hand. Ik ben zelf slachtoffer geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Misbruik gebeurt veel gemakkelijker dan vaak wordt gedacht.”

Volgens Van Deutekom is het ontwikkelen van het programma onderdeel van een bredere, verontrustende trend. ,,We slaan door in het normaliseren van van alles en nog wat en we denken dat we met goede intenties wel weg kunnen komen. Maar dit is spelen met vuur. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.”

Tienduizenden handtekeningen voor petitie

Van Deutekom heeft zich als doel gesteld het uitzenden van het programma te voorkomen. Met een petitie probeert hij daar sinds vrijdag draagvlak voor te creëren. En dat lukt: in drie dagen tijd werd de petitie al 75.000 keer ondertekend.

Zijn petitie heeft Van Deutekom al een hoop reacties opgeleverd. Ook negatieve. ,,Mensen zetten mij nu in het hoekje van hyperconservatief of extreemrechts. Maar als we hier geen grens trekken, waar dan wel? Blijkbaar leeft die vraag ook bij heel veel andere Nederlanders. Bij miljoenen Nederlanders, durf ik wel te zeggen.”

Presenteren aan Tweede Kamer

Van Deutekom is niet van plan het alleen bij het opstellen van de petitie te laten. Hij wil het onderwerp ter sprake brengen in de Tweede Kamer. In Nederland geldt dat, als een burgerinitiatief (zoals een petitie) meer dan 40.000 handtekeningen heeft, het als voorstel op de politieke agenda kan worden geplaatst. Van Deutekom laat desgevraagd weten daar wel wat voor te voelen. ,,Daar ben ik zeker toe bereid.”

NTR niet van plan uitzendingen te schrappen Gevraagd om een reactie laat de NTR, maker van ‘Bloot. Gewoon.’ via een woordvoerder weten kennis te hebben genomen van de petitie van Van Deutekom. ,,We hebben alle ophef rondom het programma gezien. Maar die ophef is voor ons geen reden om iets aan het programma te veranderen of om het programma niet uit te zenden. Het programma is integer en in alle zorgvuldigheid gemaakt. We hopen dat als mensen dat programma zien, ze dat ook snappen. Er is nu namelijk ophef, terwijl er nog geen aflevering is uitgezonden.”