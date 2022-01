Arnhemse flat twee jaar na fatale nieuwjaarsnacht opgeschrikt door autobrand onder galerij

Reconstruc­tie van de Arnhemse flatbrand: zo voltrok zich een ramp in de nieuwjaars­nacht

Arnhem is sinds de vroege ochtend van het nieuwe jaar ondergedompeld in rouw door het overlijden van Raymond en zijn 4-jarige zoon Jelle. Zij kwamen tijdens een flatbrand vast te zitten in een lift. Samen met moeder Kim en dochter Romy (8), die zwaargewond raakten. Dit is wat we weten over de nieuwjaarsnacht die uitmondde in een tragisch drama.

6 januari