Arnhemse ‘gaatjesboorder’ zou 113 keer hebben ingebroken: man schrikt van eis van 7 jaar celstraf

Zwaarge­wond bij verras­sings­aan­val na ‘akkefietje’ tijdens een avondje stappen in Arnhem

ARNHEM - Een 23-jarige man uit Arnhem is ernstig gewond geraakt in het gezicht toen hij na een avondje uit in zijn woonplaats zwaar werd mishandeld. Hij werd door een nog onbekende man in het gezicht geslagen. Mogelijk met een voorwerp, maar dat is nog niet duidelijk.

17 november