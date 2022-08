Arnhemse huisarts die werd betrapt met kinderporno en harddrugs vecht celstraf aan, Inspectie doet onderzoek

Arnhemse student in de race voor titel van meest innovatie­ve student van Nederland

ARNHEM - De Arnhemse student Vincent van den Heuvel is in de race voor de titel meest innovatieve student van Nederland. Hij is een van de tien finalisten van de wedstrijd die is uitgeschreven door innovatieplatform Innovate, wetenschapsblad Quest en zakenblad Quote.

1 augustus