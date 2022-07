Arnhemse Janneke Otten werkte als illustrator mee aan kinderboek: ‘Ik heb het vanuit bed gedaan’

Schennis­ple­ger na dagen vol onrust op ‘dringend advies’ politie terugge­keerd naar vaderland

De 64-jarige man die zaterdagmiddag in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost werd opgepakt omdat hij op straat zijn geslachtsdeel had laten zien, is teruggekeerd naar zijn land van herkomst. Dat meldt de Arnhemse politie. Die gaf hem ‘het dringende advies Nederland te verlaten’.

14 juli