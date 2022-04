Arnhemse mondkapjesoplichters die site van rapper Ali B. misbruikten jaar de cel in

Markante Arnhemmer Dokus Kamevaar (1939-2022) was een volbloed liberaal met een sociaal hart

ARNHEM - Ongezouten kritiek kon de afgelopen maandag op 83-jarige leeftijd overleden markante Arnhemmer Dokus Kamevaar leveren in de zestien jaar als gemeenteraadslid van de VVD in het stadsbestuur. ,,Hij kon dan typisch Ernems nuilen”, herinnert wethouder Roeland van der Zee zich. Maar dat mopperen was nooit bitter maar overgoten met een flinke dosis humor.

