Arnhemse omgevingsdienst schenkt ontvangen bedank-taartjes aan daklozen en kringloopwinkel

,,We zijn aangenaam verrast, maar ook erg verlegen met de 160 gebakjes die we vandaag kregen van een tevreden burger. We hebben geen idee van wie. We willen de gever bedanken voor deze geste", zegt woordvoerder Maarten Leseman van de Odra.

Oprecht bedankje

De Odra is een dienst waar inwoners in de wijde omgeving van Arnhem hun vergunningen kunnen aanvragen voor bouwen, verbouwen of slopen van panden. Ook organisatoren van evenementen moeten bij de omgevingsdienst aankloppen. Verder controleert de Odra bedrijven die overlast veroorzaken door geluid, geur of stof.

Vooralsnog denken de medewerkers van de dienst dat het om een oprecht bedankje gaat en niet om een cynische boodschap. ,,Of we vijanden hebben? Dat zou kunnen, maar we gaan ervan uit dat deze actie goed bedoeld is. Het zou mooi zijn als we de gulle gever persoonlijk kunnen bedanken", zegt Leseman.

Wil niet zeggen wie

Een medewerker van bakkerij Timmer in Oosterbeek die de gebakjes had bezorgd wilde niet zeggen wie de opdrachtgever was. ,,Hij wilde nadrukkelijk niet dat we dat zouden doorgeven. Ik kreeg wel het idee dat zijn intenties goed waren", zegt de medewerkster van de bakkerij.

Dat de dienst een beetje in verlegenheid is gebracht heeft te maken met de omvang van het cadeau. Het gaat omgerekend al snel over honderden euro's aan gebak. Dat is een gift die de overheidsdienst niet mag aannemen. De Odra heeft het gebak daarom gedeeld met ambtenaren van Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem in het Stadskantoor. Een groot deel van het gebak is bezorgd bij de de daklozenopvang van IrisZorg en de kringloopwinkel 2Switch.

