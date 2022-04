Arnhemse politie pakt Duitsers op die in eigen land werden gezocht vanwege poging tot moord

Video Bestuurder op de vlucht na crash met auto vol sterke drank in centrum van Arnhem

ARNHEM - Een automobilist is in het centrum van Arnhem gecrasht in de nacht van zaterdag op zondag. Het voertuig raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal uit de grond en sleepte die zo’n 50 meter mee over een fietspad.

10 april