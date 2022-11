Arnhemse raad komt met dringende oproep: ‘Behoud het hertenkamp in Park Sonsbeek’

Eigenaren Schaaps­drift onderhande­len al volop met gemeente: ‘We kopen wat we aangeboden krijgen’

ARNHEM - Eigenaren van panden in de omgeving van de Schaapsdrift onderhandelen al volop met de gemeente Arnhem over verkoop. Die heeft in de voorbije maanden zeker vier woningen gekocht. Over drie panden is overeenstemming bereikt. Gesprekken over diverse andere onderkomens lopen.

8 november