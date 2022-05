Arnhemse shishalounges liggen onder een vergrootglas (en daar is alle reden voor)

Een shishalounge, wat is dat nog eens precies?

Shisha is het Arabische woord voor waterpijp. Dat is ook precies waar het om draait in shishalounges: in een relaxte sfeer kunnen gasten nippen aan een waterpijp. De shishalounge kent zijn oorsprong in de Arabische wereld, maar maakt de afgelopen jaren een opmars door in Europa.