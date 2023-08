Arnhemse stalker mag zich vijf jaar niet in Zaltbommel laten zien én vijf jaar geen alcohol of drugs gebruiken

Met video Deze vrije­school barst uit zijn voegen door populari­teit: kerk biedt 'geschenk uit de hemel’

Leerlingen van de zesde klas (groep 8) van de Parcivalschool krijgen sinds deze maandag les in twee kamers boven een kapel. De school aan de Brugstraat in Arnhem-Noord is uit zijn voegen gebarsten. Vorig jaar zat de groep nog in de kelder van de school die al geruime tijd kampt met ruimtegebrek.