Arnhemse stroopwafelbakker vecht faillissement aan: ‘In deze coronacrisis kun je geen huur betalen’

Op sociale media leven velen mee met Post. Hij laat iedereen weten dat het nog lang niet het einde is van zijn ondernemerschap. ,,Voorlopig even geen stroopwafels meer in de Jansstraat. Maar ik ben niet van plan om het op te geven. De Hoge Raad mag zich nu buigen over het grote drama dat zich in deze coronacrisis voltrekt in de horeca van Nederland.”