Arnhemse vriendinnen helpen vrouwen na maagverkleining te wennen aan hun nieuwe ik

Mensen in Arnhem Juwelier met gouden combi

15 april Zelf heeft Alexander Punte zojuist Abraham gezien. Maar de juwelierszaak aan het hoofd waarvan hij staat, is al 89 jaar oud. Zijn grootvader begon de winkel in de Arnhemse Rijnstraat, zijn vader nam het van hem over en met de 50-jarige Punte staat de derde generatie aan het roer.