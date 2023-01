Arnhemse wijk verzet zich hevig tegen permanent studentenhuis in voormalige school

de huisbazen Van de 7 gezinnen die alarm sloegen over het Spij­kerkwar­tier, zijn er al 6 verhuisd

ARNHEM - Bijna een op de vier woningen in het Spijkerkwartier in Arnhem is in handen van beleggers. Nergens in Oost-Nederland is dat percentage zó hoog, blijkt uit gegevens van het Kadaster. Wat doet dat met een wijk? ,,Een gezin kan hier geen woning meer vinden.”

29 november