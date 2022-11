Arnhemse woningbouwplannen krijgen forse impuls: Den Haag gaat 72 miljoen euro overmaken

Bewoners voelen zich overvallen en ‘in de maling genomen’ door plan voor 150 ‘flexwonin­gen’ in Presikhaaf

ARNHEM - Arnhem wil 150 verplaatsbare huizen bouwen op grond aan het Merwedeterrein in Presikhaaf, nabij de kruising van de spoorlijnen naar Zevenaar en Zutphen. De flexwoningen zijn bestemd voor ‘spoedzoekers’, mensen in nood die per direct op zoek zijn naar onderdak. Omwonenden voelen zich overvallen door het plan en door de gemeente buitenspel gezet.

13 juni