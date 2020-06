Artistiek directeur van toneelgroep Oostpool stapt toch op na beschuldiging seksuele intimidatie

Karen Verkerk, voorzitter van de Raad van Toezicht van Oostpool, zegt in een persbericht: ‘De impact van het vorige onderzoek is groot. De hoeveelheid reacties en oproepen van de afgelopen week onderstrepen dit.



De communicatie richting betrokkenen over de uitkomsten van het onderzoek had zorgvuldiger en beter gemoeten. We hadden de briefschrijvers meer tijd en ruimte moeten bieden. Naast het nemen van maatregelen, hechten we veel waarde aan het erkennen van de gevoelens van angst en onveiligheid die naar voren zijn gekomen’.



Azzini zegt in dat persbericht dat hij het verdere onderzoek niet in de weg wil staan en daarom zijn taken neerlegt.