Asbest vrijgekomen bij brand in Heteren: vlammen onder controle

Teruglezen | Met VideoDe brandweer is donderdag urenlang bezig geweest met het bestrijden van een zeer grote brand in een bedrijfspand aan de Poort van Midden Gelderland in Heteren. De omgeving werd via een NL Alert gewaarschuwd voor mogelijk giftige rook die na de brand vrij kwam. De brandweer gaf even na 12.30 uur aan dat de brand onder controle was. In de directe omgeving is asbest vrijgekomen.

Hoewel de brand, in het pand van Helthuis Tuin en Parkmachines BV, eerder op de ochtend nagenoeg onder controle leek, bemoeilijkte de hevige rookontwikkeling het bestrijden van het vuur. De brandweer vermoedde dat tussen het dak en een verlaagd plafond iets lag te smeulen, maar kon door de hevige rook geen overzicht krijgen.

Het vuur laaide onverwachts opeens fel weer op. De rookpluim die vervolgens vrijkwam was tot in Arnhem te zien, hemelsbreed zo’n 13 kilometer naar het noordoosten. Op de snelweg A50 zijn beide afslagen naar Heteren vanwege de brand voor alle verkeer afgesloten.

Om de rook te laten ontsnappen, werd daarom een gat in het dak gemaakt. ,,Mogelijk heeft het vuur daardoor nieuwe zuurstof gekregen”, zegt een woordvoerder van de brandweer ter plaatse. Hij zag de vlammen aan alle kanten uit het pand slaan. De brand was volgens hem ‘volledig uitslaand’.

Er werd maximaal alarm geslagen. Zeker vier bluseenheden en een hoogwerker werden ingezet om de vlammen te bestrijden, maar de brandweer vraagt zich af of het pand nog te redden is. Een meetploeg gaat onderzoeken of de zwarte rookpluim giftige stoffen bevat. Omwonenden tot in Renkum, Heelsum en Doorwerth zijn even na tienen via een NL Alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

Volledig scherm De vlammen sloegen donderdagochtend aan de Poort van Midden Gelderland in Heteren uit het dak. © Persbureau Heitink

Mogelijk exploderende accu’s

De melding van de brand kwam rond 6.45 uur binnen bij de meldkamer, waarna de brandweer met meerdere eenheden naar het bedrijventerrein uitrukte. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd direct groot alarm geslagen. Rond achten leek de situatie nog ‘zo goed als onder controle’, maar het vuur laaide plots weer in alle hevigheid op.

Eerder zei de woordvoerder al dat het het vuur binnen is ontstaan. De exacte oorzaak is nog niet duidelijk. Toegesnelde brandweerlieden hebben hevige knallen gehoord, vertelt hij. ,,Mogelijk van exploderende accu’s.” Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand in het pand. Het bedrijf was op dat moment nog gesloten. Het vuur is gemeld door medewerkers van omliggende bedrijven.

Volledig scherm Luchtbeelden van de grote brand in Heteren die donderdagochtend uitbrak. © Persbureau Heitink

Leerlingen mochten niet naar buiten

Leerlingen aan het Dorenweerd College in Doorwerth hebben enige tijd binnen moeten blijven vanwege de grote brand. Dat vertelt Chris Oosterink, teamleider bij de school. De school hield na overleg met de brandweer de ramen en deuren gesloten. Leerlingen mochten tot 12.30 uur niet naar buiten vanwege de eventuele giftige stoffen die bij de brand zijn vrijgekomen.

,,We kregen na het NL Alert veel vragen van ouders en leerlingen. We hebben daarop direct overlegd met de brandweer en om advies gevraagd. Zij hebben aangegeven dat we de leerlingen binnen moesten houden. We wisten toen nog niet hoe lang, maar rond 12.15 kregen we het signaal dat de leerlingen in de pauze van 12.30 weer naar buiten mochten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het gebied waarbinnen mensen via NL Alert worden gewaarschuwd voor de mogelijk giftige rook die vrijkomt bij de grote bedrijfsbrand in Heteren. © ministerie van Justitie en Veiligheid

Volledig scherm Bij de brand in een bedrijfspand aan de Poort van Midden Gelderland Oranje komt veel rook vrij. © Persbureau Heitink

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.