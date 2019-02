Auto botst twee keer tegen vangrail op A12 bij Arnhem

Voor de laatste keer: Arnhem van boven vanaf steigers Eusebius­kerk

23 februari ARNHEM - Bewonderaars van Karel van Gelre mochten zaterdag de steigers op bij de Eusebiuskerk in Arnhem. Het was de laatste keer dat dit mogelijk was. De steigers verdwijnen. Een kleine dertig mensen maakten van de mogelijkheid gebruik.