Auto breekt in tweeën bij zware crash, ‘bestuurder in levensgevaar’

Basis­school Het Drieluik in Huissen volgend jaar dicht: ‘Elk toekomst­sce­na­rio brengt onzekerhe­den met zich mee’

Basisschool Het Drieluik in Huissen sluit volgend jaar de deuren. De school telt ruim honderd leerlingen en ligt al drie jaar onder de opheffingsnorm. Daardoor is de bekostiging voor het onderwijs door het ministerie van Onderwijs gestopt per 1 augustus 2023.