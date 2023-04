Auto breekt in tweeën na crash, ‘bestuurder zwaargewond’

Arnhemse partijen eisen ophelde­ring over Sons­beek-expositie: ‘Het gaat wel om gemeen­schaps­geld’

Opheldering over de toekomst van de vermaarde Sonsbeek-expositie in Arnhem. Dat eisen partijen in de Arnhemse gemeenteraad. ,,Kennelijk zijn geen goede afspraken gemaakt, terwijl het wel gaat om gemeenschapsgeld”, zegt Lea Manders van Arnhem Centraal.