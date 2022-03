Auto in sloot in Arnhem, bestuurder is spoorloos

Arnhem gekozen als bijvriende­lijk­ste gemeente 2022: ‘Groene stad behouden en bedreigde bijen helpen’

ARNHEM - Arnhem is verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Op 11 maart neemt wethouder Cathelijne Bouwkamp de prijs in ontvangst. Arnhem zet zich - volgens de organisatie Nederland Zoemt - samen met veel bewoners bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

10 maart