Auto opladen aan openbare laadpaal? Dan moet je in deze gemeente heel wat kilometers afleggen

ARNHEM - Je wil op vakantie of naar je werk, maar je auto is nog niet opgeladen. Dan moet je in in sommige gemeentes in de regio nog een behoorlijke afstand afleggen om een laadpaal te vinden. In de gemeente West Maas en Waal moet je namelijk gemiddeld zestien kilometer rijden om aan de straat te kunnen laden. In de gemeente Arnhem is de gemiddelde afstand tot een laadpaal 25 keer kleiner en die 670 meter is goed te voet af te leggen.

De grote verschillen in ‘laadpaaldichtheid’ blijken uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan. Met name in de grote steden is een openbare laadpaal vaak dichtbij.



West Maas en Waal, Bronckhorst en Berkelland staan in de top-20 gemeenten waar de afstand tot een openbare laadpaal gemiddeld het grootst is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als je een elektrische auto rijdt kun je met name op de Noord-West Veluwe en in de Achterhoek maar beter een eigen laadpaal hebben. Een eigen oprit is daarvoor wel een moetje, aangezien het niet toegestaan is een laadkabel over de stoep te laten lopen. Afstanden van vijf kilometer of meer zijn in die regio niet ongewoon.

Grote steden scoren beste

Zonneplan deelde het aantal publieke laadpunten per gemeente door de lengte van het wegennet in diezelfde gemeente. Gemeenten als Arnhem, Culemborg, Nijmegen, Wageningen en Scherpenzeel scoren allemaal ruim onder het landelijk gemiddelde van 1,5 kilometer.



In het onderzoek wordt wel een kanttekening geplaatst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) pleitte onlangs in een onderzoek voor het verbeteren van de registratie van publieke laadpunten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Grootste laadpaaldichtheid in Randstad

Eigenaren van elektrische auto's zijn het beste af in de Randstad. De afstand tot een publiek laadpunt is in Zuid-Holland het kleinst, maar de verschillen met Noord-Holland en Utrecht zijn klein (respectievelijk 610, 630 en 640 meter).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.