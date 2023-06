Auto over de kop geslagen en in sloot beland in Elst, automobilist lijkt spoorloos

Een automobilist is in de nacht van vrijdagavond laat over de kop geslagen in Elst. Hierbij is de auto op de kop in de sloot langs de Lingestraat terechtgekomen. De bestuurder leek in eerste instantie spoorloos.