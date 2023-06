Auto remt niet op tijd en rijdt achterop voorganger, één automobilist aangehouden

Dit nieuwe ziekenhuis voelt eerder als een winkelcen­trum: ‘Hier is heel goed over nagedacht’

Alsof je binnenkomt in een winkelcentrum. Of in de hal van een terminal op een vliegveld. Bezoekers die maandag de nieuwe vestiging van ziekenhuis Rijnstate in Elst binnenkomen, zijn verbaasd. ,,Het ziet er geweldig uit.”