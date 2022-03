Auto rijdt lantaarnpaal omver in Arnhem

Mysterieu­ze gevelsteen in Arnhems steegje zorgt voor opschud­ding: ‘Dit is pure geschied­ver­val­sing’

ARNHEM/ HUISSEN - Een historische, nauwelijks leesbare gevelsteen in een Arnhems steegje zorgt voor opschudding in het erfgoedwereldje. Huissenaar Theo Brink ontdekte samen met zijn kompaan Benno Landsheer dat de steen thuishoort in de Walburgiskerk in Zutphen. ,,Dit is pure geschiedvervalsing”, oordeelt Brink. ,,Die steen moet weer terug.”

