Auto rijdt terras van pannenkoekenhuis in Arnhem op

Bridge to Liberation ook als 'screen-experience’ een sfeervol evenement

18 september ARNHEM - De Bridge to Liberation Experience, het multimediaspektakel rond de herdenking van de Slag om Arnhem, was op deze vrijdagavond anders dan de eerste zes edities. In plaats van duizenden toeschouwers op de Rijnkade, was er dit jaar slechts een selecte kring genodigden en liefhebbers die de voorstelling ‘live’ kon volgen.