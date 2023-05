Auto's staan stil voor naderende politiewagen, maar dat heeft motorrijdster niet in de gaten

UPDATE Prominente horecazaak in Elst is failliet, 20 personeels­le­den in onzeker­heid: ‘Ik kan alleen zeggen dat het tragisch is’

Café Restaurant de Vereniging in Elst is failliet. De deuren van een van de meest prominente horecazaken in het dorp bleven woensdagochtend gesloten. Twintig personeelsleden zitten in onzekerheid over de toekomst. ,,Faillissementen in de horeca komen nu niet als verrassing.”