Automobilist bij A12 aangehouden na achtervolging

Binnen zes weken weet Arnhem het: wel of geen woonwijk op Stadsblok­ken en Meiners­wijk

DEN HAAG/ARNHEM - De Raad van State probeert binnen zes weken uitspraak te doen over de bouw van 430 woningen in Stadsblokken-Meinerswijk, op de zuidoever van de Nederrijn. Tegenstanders van het bouwen in de uiterwaarden vinden het plan van de gemeente Arnhem onverantwoord en willen dat de Raad van State er een streep door zet.

10 mei