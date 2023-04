Automobilist heeft engeltje op schouder: ondanks flinke botsing stapt bestuurder zo auto

Mijn dampende kopje koffie verraadde me: ik doe niet mee aan de ramadan

Mijn moeder belde mij op om me succes te wensen op mijn eerste werkdag als regisseur inburgering in Arnhem. Ze was vrolijk tót ze een kopje koffie op mijn tafel zag staan. ‘Wat is dát, Anwar?’, vroeg ze boos.