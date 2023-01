Automobilist ramt verkeersbord en lichtmast uit de grond op beruchte kruising in Arnhem en vlucht

Met podcast Jaarlijks worden honderden jongeren gedwongen tot huwelijk: ‘Topje van de ijsberg’

Jaarlijks worden naar schatting zo’n achthonderd tot negenhonderd meisjes, jonge vrouwen en mannen in Nederland uitgehuwelijkt of achtergelaten in het land van herkomst. Dat gebeurt veelal onder dwang van hun ouders of familieleden.

13 januari