Automobilist rijdt A50 af en komt vast te zitten

Memories of Asia herrijst in volle glorie in Arnhem

10:00 ARNHEM - Memories of Asia, het befaamde Chinese restaurant aan het Velperplein in het stadshart van Arnhem, is weer open. Eigenaresse Zen Hua Lin, culinair kunstenares van de Cantonese keuken, is dolgelukkig met de herrijzenis. Even leek ze voorgoed afscheid te moeten nemen van haar grote passie, als gevolg van een ernstige aandoening aan haar rechterhand. ,,Ik mag geen zware dingen meer tillen boven de vijf kilo.”