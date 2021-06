Automobilist rijdt in op vrouw uit Apeldoorn bij Action: politie spreekt van ‘poging tot doodslag’

De opzettelijke aanrijding gebeurde kort voor 14.30 uur voor de winkels van Action en Intersport aan de Dr. C. Lelyweg. De Apeldoornse bleef ongedeerd.



De politie Arnhem-Noord maakte melding van het incident op Facebook en deed een oproep aan getuigen om zich te melden. Maandag werd duidelijk dat later die middag de verdachte is aangehouden. Over het motief van de man is volgens de politie nog niets duidelijk.



De locatie van de winkels op de kaart: