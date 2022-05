Automobiliste vliegt uit de bocht en ramt lantaarnpaal uit de grond

Arnhemse natuur ‘en plein air’ vastgelegd op het doek: ‘De stralende lucht tijdens corona lokte ons naar buiten’

ARNHEM - Park Zypendaal, Sonsbeek en Warnsborn: het zijn enkele van de plekken die beeldend kunstenaars Sabina Wörner en Sophie Bekkering bezochten voor hun schildersessies in de natuur. Ze brachten tijdens corona het groen van Arnhem en omgeving naar het doek. Nu is het werk te zien in wijkcentrum Bakermat.

