Ballons met ‘De Heer is mijn Herder’ erop: Didam en Gendringen zijn het centrum van de handel in christelijke waren op het Europese vasteland

Molen­plaats Sonsbeek na half jaar weer open: geen 'horeca' meer, wel ontmoe­tings­plek

Als je het afgelopen half jaar Molenplaats Sonsbeek bezocht voor een kop koffie of om vragen te stellen over de Arnhemse natuur, stond je voor een dichte deur. Tot nu, want het bezoekerscentrum is sinds vrijdag 14 juli weer open.