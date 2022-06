Barbara (53) en de andere ArtEZ-studenten pakken groots uit in examenexpo

Erdem Gesmiroglu (29): ‘Stickers op mensen die niet geëffende paden bewandelen’

Studeren in coronatijd betekende voor Erdem Gesmiroglu (29) dat hij anders nadacht over de verhoudingen in onze maatschappij. Gesmiroglu studeerde Fashion & Design voor hij aan de docentenopleiding begon. Tijdens de coronacrisis kwam hij tot de conclusie dat veel mensen een verborgen leven leiden en niet naar hun ware aard durven te leven.



Naar je eigen identiteit en geaardheid kunnen leven, is in zijn werk een belangrijk thema. Volgens Gesmiroglu is daar in onze maatschappij nog te weinig ruimte voor. ,,De samenleving plakt anno 2022 nog steeds stickers op mensen die niet de geëffende paden bewandelen of tot de LGBT-groep ( lesbian, gay, bisexual and transgender, FV) behoren. Zij worden nog steeds buitengesloten.’’



Zijn eindexamenwerkstuk bestaat uit een plantentuin met echte bloemen, waarin hij de door hem gemaakte keramische planten een plek heeft gegeven. De tuin staat voor gelijkheid in onze samenleving.