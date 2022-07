Barbecueën of zwemmen? Waar mag dat wel en waar mag het niet

Grindgat

Het Grindgat in de Rosandepolder tussen Arnhem en Oosterbeek is erg populair bij bewoners van de noordwesthoek van Arnhem en van Oosterbeek. Overdag zie je er veel gezinnen, ’s avonds ook veel jongeren.



Al is dat eigenlijk niet de bedoeling omdat het grindgat geen recreatieplas is maar een natuurgebied waar rust hoort te heersen. Vorig jaar zomer was het er zo druk dat het in de Rosandepolder uit de hand liep. Politie en gemeentelijke handhavers hebben het gebied toen schoongeveegd.