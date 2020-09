Basisscholen vrezen griepgolf in najaar: ‘We lopen snel tegen onze grenzen aan’

Video Geen architec­tuur­nacht, wél Heuvelink­prijs; De stembus is geopend

3 september ARNHEM - De Arnhemse Nacht van de Architectuur slaat, gedwongen door Covid-19, een jaar over. Maar de Heuvelinkprijs 2020 die daar zou worden uitgereikt, gaat wél door. Zeven projecten zijn ervoor in de race, waarvan vier(!) in de zuidelijke binnenstad.