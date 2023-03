BBB de grootste in Rheden; ook PvdA streeft voorbij de VVD, in 2019 nog winnaar

De VVD, bij de Provinciale Staten Verkiezingen in 2019 nog de grootste partij in Rheden, vindt zichzelf in de Veluwezoom nu terug op plaats drie. De liberalen worden, net als in vrijwel het hele land, overklast door grote winnaar BBB en zien ook de PvdA langszij komen.

De BoerBurgerBeweging bindt in de Rhedense dorpen 16,2 procent van de kiezers aan zich en is in één klap de grootste. De PvdA wint licht ten opzichte van vier jaar geleden (van 12,1 naar 13,2 procent) en is nu de tweede partij van de gemeente. De VVD haalde 11,2 procent van de stemmen, waar dat in 2019 nog 14,6 procent was.

GroenLinks was destijds de runner-up met 13 procent van de stemmen, maar zakt nu naar 10,7. Grote verliezer van de stembusgang is ook in Rheden Forum voor Democratie. Dat sleepte in 2019 nog 12,1 procent van de stemmen binnen, maar moet het nu doen met nog geen kwart daarvan: 2,7 procent.

Alle partijen in het kabinet zien hun aanhang krimpen aan de Veluwezoom (waar de opkomst steeg van 59,3 procent naar 61,3). De VVD zoals gezegd, maar ook het CDA (had 8,9 procent, nu 6,2), D66 (van 8,1 procent naar 7,4) en ChristenUnie (van 4,2 naar 3,8 procent) leveren in.

Van de nieuwkomers bij de Statenverkiezingen hebben in Rheden Volt en JA21 de meeste aanhang, respectievelijk 4,2 en 3,2 procent.

