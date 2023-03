BBB haalt bijna kwart van de stemmen in Lingewaard en laat nummer twee VVD achter zich

Mishandel­de Vitesse-ste­ward breekt in rechtszaal: ‘Waar gaan we heen met de maatschap­pij?’

Een van de twee stewards die vorig jaar mei tijdens een wedstrijd van Vitesse in stadion GelreDome zwaar werd mishandeld, hield dinsdagmiddag voor het gerechtshof een emotioneel betoog over supportersgeweld: ,,Er zitten gezinnen met kinderen in GelreDome, beseffen we dat nog wel?”