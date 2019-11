‘Bedrijfsdaken worden nog amper benut voor zonnepanelen’

Duo slaapt als een roos in auto die midden op de weg staat in Arnhem

12:37 ARNHEM - Twee mannen zijn vannacht in slaap gevallen in een auto die midden op straat stond in Arnhem. De wagen stond nog op contact en in de versnelling maar de accu was inmiddels leeg. Er was niks ernstigs aan de hand: de twee lagen te slapen.