Bejaarde vrouw in scootmobiel op zebrapad aangereden: ‘Oranje was háálbaar!’

Column Remco Kock De Polestar was Kitt, de vriend Michael Knight

5 april Vrijdagavond, we zouden gaan wandelen, stelde een vriend me voor aan zijn nieuwe liefde. Het enthousiasme was groot, de introductie uitvoerig. Aan superlatieven geen gebrek: echt lekker, warm, comfortabel, groen... De vriend noemde zijn aanwinst onbetaalbaar. ,,Het is een leaseauto, deze Polestar had ik nooit kunnen kopen.”