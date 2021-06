Beklemmend én bevrijdend: Arnhemse Alida zat in coronatijd maanden vast op een cruiseschip

Exact een jaar heeft ze, naar buiten toe, gezwegen. ,,Interviewverzoeken wees ik bewust af, maar er is veel over mij geschreven”, zegt Anne Weggeman. ,,Met Slow motion vertel ik nu mijn versie van het verhaal.”



Dat verhaal begon in januari 2020, toen Weggeman aan boord stapte van het Holland-Amerika Lijn-cruiseschip de MS Zaandam. ,,Het plan was om een half jaar receptiewerk te doen en het gespaarde geld in mijn muzikale carrière te investeren. Ik had goede verhalen gehoord van anderen, die op de wereldkaart plekken aanwezen waar ze gevaren hadden. Het leek me een mooi avontuur.”