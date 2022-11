B&B-houder Ruud woedend na inval op zijn woonboot: ‘Alsof ik een crimineel ben’

Column Onderlangs Manisch op zoek naar een groots en meeslepend leven. We lijken af te stevenen op een zinderende ontknoping

Het was een wat merkwaardige behoefte, dat geef ik ronduit toe. Ik wilde een saai boek lezen. Een boek dat nergens over gaat en zich traag en nodeloos ingewikkeld richting een einde werkt dat maar niet in zicht komt. Dus toog ik naar boekhandel Hijman Ongerijmd.

30 oktober