Bep van de schiettent komt al sinds de jaren vijftig op de kermis in Duiven: ‘Goede en slechte tijden gekend’

De Arnhemste Henk schreef het ‘Ernemse Volkslied’: ‘Je had Geiten­kamps en Klarendals. Dat vermengde ik met woorden als ‘wurs’ en ‘durs’

Henk ‘the Knife’ Bruysten (77) is de schrijver van ’t Ernemse volkslied. In het ‘Geitenkamps en Klarendals’ nota bene. Opgegroeid in Sint Marten, destijds een ‘gribusbuurt’, is Bruysten niet meer weg te slaan uit Arnhem. Tobbend met zijn gezondheid blikt de muzikant terug op ‘best een leuk leven'. ,,We speelden ook over de grens. In België moesten ze de stroom van een lantaarnpaal aftappen.”