Bericht over bouwvakkers die ‘nafluiten en nakijken’ in Arnhem maakt veel los: ‘Dit is iets wat wij afkeuren’

Kunstwerk 'Vlucht' valt goed bij voormalige oorlogsvluchtelingen van de Slag om Arnhem

ARNHEM - De wild opeengestapelde letters ‘Vlucht’ markeren voortaan het park op het Velperplein bij de Apeldoornsestraat in Arnhem. Het kunstwerk van Ruud-Jan Kokke kijkt uit op de weg in de richting van de Veluwe, die vele tienduizenden Arnhemmers in september 1944 gedwongen insloegen op de vlucht voor het oorlogsgeweld.

16 september