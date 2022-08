Berm langs Pleijroute in Arnhem vat vlam

Leefbaar­heid Oosterbeek opperbest, in ’s-Heerenberg Oost moet veel gebeuren: gezellig tegenover trooste­loos

Oosterbeek staat op 1 in de ‘Analyse van leefbaarheid in kleinere woonplaatsen’ die Atlas Research maakte. Over het algemeen gaat het goed met de leefbaarheid in Nederland, constateren de onderzoekers. Toch zijn er grote verschillen: waar Oosterbeek op 1 staat, is ’s-Heerenberg op plek 281 van de 289 kleine woonplaatsen in het onderzoek terug te vinden en de stad is daarmee de laagst genoteerde uit het verspreidingsgebied van De Gelderlander.

2 augustus