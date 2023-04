Bert Wagendorp koppelt moeiteloos feiten met fictie: ‘Ik stond onder de douche en ineens wist ik het’

indebuurt.nl Met deze wegafslui­tin­gen moet je rekening houden op Koningsdag in Arnhem

Je pakt de auto of fiets, bent en route en ineens kan je niet verder rijden. Het kan je maar zo overkomen op woensdag 26 en donderdag 27 april. Niet omdat je stalen ros of bolide het begeeft, maar omdat er met Koningsdag wegafsluitingen zijn in Arnhem. Hier lees je welke wegen afgezet zijn vanwege het oranjefeest en hoe je kunt omrijden.