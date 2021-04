Beruchte NSB’ers kochten Joodse huizen op in Arnhem

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verkochten de Duitsers panden waarvan de eigenaren veelal Joods waren. In Arnhem gaat het om circa 270 onteigende panden, zo blijkt uit onderzoek van deze krant. De profiteurs stonden in de rij om woningen voor een prikkie te kopen. Onder hen waren enkele beruchte NSB’ers.

Marinus Barend Scheybeler, commandant van een Weerbaarheidsafdeling (WA) van de NSB, profiteerde in de oorlogsjaren optimaal van de Duitse bezetting. Hij bezat aan het eind van de oorlog twaalf huizen van Joodse Arnhemmers.



Ook kon hij tijdens een zitting van het Bijzonder Gerechtshof, januari 1949 geen aannemelijke verklaring geven voor 75.000 gulden aan contant geld. Omgerekend zou het nu om circa 450.000 euro gaan.



In totaal zijn vanaf 1942 ruim driehonderd panden van Joodse Arnhemmers op last van de Duitse bezetter onteigend en verkocht. Minstens 170 profiteurs vanuit het hele land profiteerden ervan, onder wie NSB’ers en pro-Duitse makelaars, advocaten en notarissen. Ruim 50 opkopers kwamen uit de stad zelf.

‘Stompzinnig vertoon van bruutheid’

Ze kochten in oorlogstijd woningen voor minder dan een derde van de toen geldende marktprijs. Voor de verhandelde Arnhemse panden, zoals vastgelegd in de zogenoemde Verkaufsbücher van de Duitsers, werd destijds al ruim 2 miljoen gulden betaald.



Uit onderzoek van deze krant is naar voren gekomen dat nog veel meer Joodse huizen in Arnhem in beslag zijn genomen, dan uit de zeventien van de nog achttien bestaande delen van de zogenoemde Verkaufsbücher blijkt. Eén deel ontbreekt.



Scheybeler kocht in 1942 onder meer voor 23.500 gulden zeven panden aan de Goudwindestraat in Arnhem-Zuid. Dit rijtje huizen was eigendom van de Joodse weduwe Sophie Elzas-Schaap. De Arnhemmer viel destijds bij zijn plaatsgenoten al op door zijn ‘stompzinnig vertoon van bruutheid’, meldde de Arnhemsche Courant, januari 1949, naar aanleiding van de strafzaak.

Zo deed hij zich tijdens een koop van goederen voor als anti-Duits. Als de koopman met Scheybeler begon mee te schelden, kwam de NSB’er later terug met leden van de Sicherheitsdienst (de inlichtingendienst van de Duitsers) om de koopman te arresteren.



De koopwaar was voor Scheybeler. De Arnhemmer maakte het volgens de Arnhemsche Courant op een gegeven moment zelfs zo bont dat de NSB hem liet opsluiten. Kort daarna werd hij door de NSB uit hun organisatie gegooid.

Acht jaar RWI

De Arnhemmer stond in 1949 terecht voor collaboratie, maar ook voor verraad en mishandeling. Officier van justitie Kalff noemde hem een ‘potentieel ernstig oorlogsmisdadiger, een zeer gevaarlijk individu’. Hij eiste negen jaar opsluiting in een Rijkswerkinrichting (RWI) en een boete van 10.000 gulden.



De rechter veroordeelde hem tot acht jaar RWI. Uiteindelijk zou hij bijna vijf jaar gevangen zitten. Omdat Scheybeler vlak na de oorlog al was opgepakt, had hij er tijdens de rechtszaak al een kleine vier jaar werkkamp opzitten. Uiteindelijk keerde hij in januari 1950 terug naar Arnhem.