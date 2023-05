Beschadigde vloeren en geluidsoverlast bij renovatie Arnhemse flats: ‘100 decibel in de kamer van je kindje, luider dan een drilboor’

Column Van Streek We gingen op missie, maar dan in de binnenlan­den van Oosterbeek

Of ik op Koningsdag in Heelsum was, wilde een vriend van mij weten. Hij vroeg het met een reden. Hij was namelijk zijdelings betrokken bij de organisatie van het Oranjefeest in het dorp en er dreigde een probleem waar ik de oplossing voor zou kunnen zijn.