Besparen! 7 x bij deze winkels in Arnhem haal je veel voor weinig

Action

Action heeft een groot assortiment met spullen voor bijvoorbeeld in huis en in de tuin, sportartikelen, kleding en cosmetica. Bovendien zijn er vaak nieuwe producten in het assortiment. In Arnhem centrum vind je twee filialen van deze budgetwinkel. Kun je een product bij de Action aan het Brouwersplein niet vinden? Neem dan even een kijkje aan de Nieuwstraat.

Big Bazar

Bij Big Bazar hebben ze een groot assortiment budgetartikelen. Ook scoor je hier diverse A-merken voor een laag prijsje. Big Bazar is in Arnhem te vinden in winkelcentrum Kronenburg.

Die Grenze

Ben je op zoek naar een parfum voor weinig? Test dan eens de verschillende geuren bij Die Grenze. Ook voor schoonmaak- en verzorgingsproducten kun je hier een kijkje nemen. Je vindt deze budgetwinkel in Arnhem in de Koningstraat 15.

SoLow

Ben je op zoek naar een goedkoop cadeautje of heb je een themafeestje? Dan ben je bij SoLow aan het juiste adres. Ook hobby- en klusartikelen zijn hier volop in de schappen te vinden, net als spullen voor in je huis en sportartikelen. SoLow heeft een filiaal op Jansstraat 28.

Wibra

Wibra is de plek voor allerhande producten als nieuwe (kinder-)kleding, decoratie voor in huis, schoonmaakmiddelen (Dasty!) en meer. Je vindt deze winkel op twee plekken in Arnhem: in winkelcentrum Presikhaaf en Kronenburg.

Kik

Kik is een budgetwinkel voor textiel. Je vindt hier onder meer kleding, huishoudelijke artikelen en woondecoratie. In Arnhem zijn twee filialen: in winkelcentrum de Lely en in de Walstraat.

Zeeman

Als laatste de Zeeman. Voor handdoeken, huishoudartikelen, kleding, breigaren en meer kun nog je terecht in de Walstraatpassage en de winkelcentra Kronenburg en Presikhaaf.

Arnhemse bespaartips

Wil je meer Arnhemse tips om geld te besparen? indebuurt Arnhem maakte een speciaal overzicht met gratis uitjes en producten, goede deals, winkels waar je voordelig uit bent en budgettips. Op de besparenpagina vind je bijvoorbeeld waar in de stad je goedkope imitaties van bekende merken shopt, hoe je gratis planten scoort en waar je voordelig kan tanken. Zo helpen wij jou een handje om centen over te houden.

